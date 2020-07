Nicchi su Catanoso: “Ad oggi nessuno ha ricevuto comunicazione di un’indagine” (Di domenica 19 luglio 2020) Il presidente dell’Aia Marcello Nicchi ha commenta all’ANSA l’indagine delle Procure della Repubblica e Figc sul presunto caso di combine di partite di campionato di Serie C, Virtus Verona-Gubbio in cui arbitrava Luigi Catanoso che è stata sospesa a pochi minuti dalla fine “Nell’Aia vige un regolamento e quando è accertato, chi sbaglia paga e lascia la sua tessera sul tavolo. Ad oggi tuttavia nessuno dell’Associazione ha ricevuto alcuna comunicazione di indagine e non ci sono arbitri che hanno ricevuto notifiche. Se fossi il ragazzo querelerei chi ha diffuso la notizia perché è stato violato il segreto istruttorio di un’inchiesta della Procura della Repubblica. nessuno al momento ... Leggi su ilnapolista

