Nicchi: «Calcioscommesse? Chi sbaglia paga e lascia la tessera sul tavolo» (Di domenica 19 luglio 2020) Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, commenta la notizia del possibile coinvolgimento di un arbitro di Serie C nel Calcioscommesse Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha commentato la notizia del possibile coinvolgimento di un arbitro di Serie C nel calcioscomesse. Le parole riportate da Tuttosport. Nicchi – «Nell’Aia vige un regolamento e quando è accertato, chi sbaglia paga e lascia la sua tessera sul tavolo. Ad oggi tuttavia nessuno dell’Associazione ha ricevuto alcuna comunicazione di indagine e non ci sono arbitri che hanno ricevuto notifiche. Se fossi il ragazzo querelerei chi ha diffuso la notizia perché è stato violato il segreto istruttorio di ... Leggi su calcionews24

Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha commentato la notizia del possibile coinvolgimento di un arbitro di Serie C nel calcioscomesse. Le parole riportate da Tuttosport. NICCHI – «Nell'Aia vige un ...

"Voglio mettermi nei panni del ragazzo. Al suo posto querelerei chi ha diffuso questa notizia proprio perché è stato violato il segreto istruttorio di un'inchiesta della Procura della Repubblica. Vi r ...

Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha commentato la notizia del possibile coinvolgimento di un arbitro di Serie C nel calcioscomesse. Le parole riportate da Tuttosport. NICCHI – «Nell'Aia vige un ..."Voglio mettermi nei panni del ragazzo. Al suo posto querelerei chi ha diffuso questa notizia proprio perché è stato violato il segreto istruttorio di un'inchiesta della Procura della Repubblica. Vi r ...