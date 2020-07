«Nessun morto per Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore». I nuovi positivi sono 33 (Di domenica 19 luglio 2020) Il report di domenica 19 luglio fornito dalla Regione. sono 33 i nuovi casi positivi, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 «debolmente positivi». Nessun caso nelle province di Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio Leggi su corriere

