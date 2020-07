Neonata creduta morta si risveglia durante la sepoltura (Di domenica 19 luglio 2020) Nella cittadina di Gogunda, in India, una Neonata creduta morta si è risvegliata durante il processo della sepoltura. Ma la gioia derivante dalla sorpresa si è spenta subito. La bambina si sarebbe poi aggravata improvvisamente fino alla morte. A riportare l’evento è il Times of India, che racconta quanto avvenuto nella cittadina di Gogunda, in … L'articolo Neonata creduta morta si risveglia durante la sepoltura proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

