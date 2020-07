Nei sondaggi Biden sale ancora. Trump: "Non mi piace perdere, non so se lo accetterei" (Di domenica 19 luglio 2020) “Non mi piace perdere”: così Donald Trump ha risposto a Chris Wallace che in un’intervista su Fox News gli chiede se accetterebbe o meno una eventuale sconfitta contro Joe Biden: “Non dico né no, né sì. Vedremo...”, ha affermato il tycoon. Ribadendo però il suo secco no all’ipotesi del voto per posta per fare fronte all’emergenza pandemia: “Sarebbero elezioni truccate”.Cresce il vantaggio di Joe Biden nei sondaggi. A meno di quattro mesi dalle elezioni presidenziali del 3 novembre, secondo l’ultima rilevazione di Washington Post/Abc l’ex vicepresidente è avanti di 15 punti con il 55% delle preferenze contro il 40% del presidente in carica. A maggio i punti di distacco erano dieci, ... Leggi su huffingtonpost

