NBA, Melli racconta la sua… bolla: “qui il caffè fa schifo, ho portato quello italiano. Belinelli? L’ho lasciato vincere a ping pong” (Di domenica 19 luglio 2020) Il ritiro nella bolla è già cominciato, la ripresa di avvicina e Nicolò Melli appare pronto per tornare in campo con i suoi Pelicans. La situazione negli Stati Uniti non è delle migliori a causa del Coronavirus, però il giocatore italiano prova a non pensarci, concentrandosi sulle prossime gare da cui dipenderà la qualificazione ai playoff. Ezra Shaw/Getty ImagesIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Melli ha parlato della sua condizione e del tempo trascorso nella bolla, dove si è portato il… caffè italiano: “mi piacciono gli Usa, ma qui il caffè fa oggettivamente schifo. La bolla sembra un ritiro della Nazionale più in grande, senza nulla ... Leggi su sportfair

