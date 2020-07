NBA – Lakers, coach Vogel non ha dubbi: “LeBron James MVP, Anthony Davis miglior difensore” (Di domenica 19 luglio 2020) In vista del ritorno in campo dell’NBA, coach Frank Vogel esalta il talento dei due migliori giocatori del proprio roster, LeBron James e Anthony Davis. L’allenatore gialloviola ha dichiarato che ‘Il Re’ merita il titolo di MVP, mentre AD quello di miglior difensore dell’anno: “nessuno ha un impatto vincente superiore a LeBron James. Credo che dovrebbe essere l’MVP quest’anno, cosi come credo che Anthony Davis debba essere scelto come Difensore dell’Anno“. Per dare un esempio delle qualità di LeBron James, coach Vogel ha fatto riferimento alle due vittorie consecutive ad inizio Marzo contro i Milwaukee ... Leggi su sportfair

