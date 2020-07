NBA – Jayson Tatum si esalta: “questa lega non lascia spazio ai giocatori timidi, io ho frande fiucia” (Di domenica 19 luglio 2020) Jayson Tatum è pronto a ritornare in campo. Il cestista dei Boston Celtics, in una recente intervista ha spiegato di avere grande fiducia in se stesso, caratteristica importante in una lega che non lascia spazio alla timidezza: “sono perfettamente al corrente delle mie capacità. Questa lega ti impegna selvaggiamente e non lascia di certo spazio ai giocatori timidi e remissivi. Io penso di essere il miglior giocatore in campo ogni sera, perché solo così posso competere agonisticamente con gli avversari e portare la mia squadra al successo. Questo periodo non è stato facile e per tornare ai livelli dei primi di marzo sarà necessario lavorare oltre ogni aspettativa in ... Leggi su sportfair

