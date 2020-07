Napoli – Udinese – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Tra un pò scenderanno in campo Napoli – Udinese per la 34a giornata di Serie A. Una sfida che vale poco per gli azzurri anche se Gattuso vuole rivedere la cattiveria nei suoi ragazzi dopo il pareggio di Bologna, mentre l’Udinese cerca gli ultimi punti salvezza. Napoli – Udinese: Ultime dai campi Qui Napoli – Gattuso prosegue nelle prove generali per Barcellona-Napoli: Ospina dovrebbe riprendersi una maglia tra i pali ai danni di Meret, Hysaj rileva a destra lo squalificato Di Lorenzo, rientrano dal 1′ sia Koulibaly che Mario Rui (possibile riposo per Maksimovic). In mediana Fabian Ruiz, Lobotka (favorito su Demme) e Zielinski, in attacco riecco il tridente Callejon-Mertens-Insigne dopo la panchina ... Leggi su giornal

MondoNapoli : Napoli-Udinese, i precedenti più belli in Serie A - - news24_napoli : La varietà di marcatori del Napoli. Udinese leader nei ‘clean sheet… - news24_napoli : Napoli-Udinese, le probabili scelte di Gattuso. Il Mattino: torna Ospina… - Sportflash24 : Tutto su #NapoliUdinese: formazioni, calciatori convocati e dichiarazioni di Karnezis e Gotti alla vigilia del 34°… - EsportivaTabela : Como assistir Napoli x Udinese Ao Vivo - Campeonato Italiano -