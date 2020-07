Napoli-Udinese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Napoli e Udinese si affrontano nella 34° giornata di Serie A 2019/2020. I partenopei già certi dell’Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia hanno poco da chiedere al campionato. I friulani non sono matematicamente salvi, ma hanno un discreto margine su Genoa e Lecce che sono in questo turno allo scontro diretto. Domenica 19 luglio alle ore 19.30 l’inizio della sfida che sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A ed in diretta streaming sulla piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface

