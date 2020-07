Napoli-Udinese, Milik ammonito: era diffidato, salta il Parma (Di domenica 19 luglio 2020) Arkadiusz Milik salterà Parma-Napoli. L’attaccante polacco è stato ammonito contro l’Udinese per un brutto fallo quanto inutile e salterà la sfida del Tardini contro la squadra più in difficoltà del campionato in quanto diffidato. Problemi, però, anche per Gattuso, visto che Mertens è infortunato e dunque mancherà un attaccante di ruolo contro i ducali. Corretta comunque la decisione dell’arbitro Chiffi, il giallo ci stava. Leggi su sportface

CalcioWeb : Infortunio #Mertens, l'attaccante del Napoli out contro l'Udinese - - notiziefresche : DIRETTA NAPOLI UDINESE Streaming Live No Rojadirecta, dove vederla in Video Gratis Oggi - sportface2016 : #NapoliUdinese, il VIDEO del GOL di #Milik - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Don Rodrigo de Paul, Udinese avanti a Napoli #NapoliUdinese - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli-Udinese, Milik entra al posto di Mertens e riporta il risultato… -