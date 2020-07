Napoli-Udinese, le probabili formazioni del match (Di domenica 19 luglio 2020) Al San Paolo, Napoli-Udinese si affrontano nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A: le probabili formazioni del match Napoli-Udinese si affrontano allo stadio San Paolo per la trentaquattresima giornata di Serie A. I partenopei, vengono dal deludente pareggio contro il Bologna per 1-1. In classifica, la squadra di Gattuso si trova al 7° posto con 53 punti e cercano la vittoria per scavalcare nuovamente il Milan. L’Udinese non ha ancora chiuso il discorso salvezza ma cerca punti per la tranquillità: 36 punti in graduatoria e cerca il blitz per chiudere la pratica. Il fischio d’inizio del match è atteso per le 19:30. Le probabili ... Leggi su zon

