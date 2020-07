Napoli-Udinese, Gotti: “Rammaricato per questo ko. Salvezza? Vietato fare calcoli, testa alle prossime gare” (Di domenica 19 luglio 2020) Brutta serata per l'Udinese.Ko amaro per l'Udinese, battuta in rimonta dal Napoli al 94° - andato a segno con Politano. Un risultato amaro da digerire per la compagine friulana, in cerca di preziosi punti per archiviare la parentesi Salvezza. Lo sa Luca Gotti che, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio, ha analizzato la prova offerta questa sera dai suoi al "San Paolo"."Ospina ha fatto una parata fantastica su Lasagna. Poi c'è mancata fortuna sull'occasione di De Paul, ma è stato bravo anche Politano sul loro gol. Perdere così fa male, ma c'è anche orgoglio per la prestazione. Peccato per il risultato, ma non ho nulla da dire alla squadra. Provo amarezza, ma sono orgoglioso dell'atteggiamento. I miei ragazzi hanno dato tutto, quando è ... Leggi su mediagol

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Parma 2-3 Sampdoria Brescia 2-1 SPAL Fiorentina 2-0 Torino Genoa 2-1 Lecce Napoli 2-1 Udinese - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Napoli 2-1 Udinese Brescia 2-1 SPAL Genoa 2-1 Lecce Fiorentina 2-0 Torino #SSFootball - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #SerieA, prodezza di #Politano al 95': il #Napoli aggancia il #Milan. #Udinese beffata - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #NapoliUdinese le #pagelle #Ospina da applausi, 6,5. #Fofana non affonda: 6 - MondoNapoli : Top&Flop – I peggiori in campo di Napoli -Udinese per MondoNapoli sono… - -