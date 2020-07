Napoli-Udinese 2-1: Politano decide il match allo scadere (Di domenica 19 luglio 2020) Una magia dell’ex Inter regala i 3 punti agli azzurri: Napoli-Udinese si conclude 2 a 1 per i padroni di casa. Una traversa per parte Al San Paolo tornano alla vittoria gli uomini di Gattuso: Napoli-Udinese termina 2 a 1 grazie alla rete decisiva nei minuti di recupero di Matteo Politano. Inizia bene il Napoli che si stanzia stabilmente nella metà campo ospite: sono però i friulani a passare in vantaggio al primo squillo. Dopo un cross deviato, De Paul riceve il pallone e lo piazza nella porta azzurra, non può nulla Ospina. Non ci stanno i padroni di casa che riprendono subito ad attaccare e riescono a trovare il gol del pari al 31′ con il neo entrato Milik: in campo al posto dell’infortunato Mertens, al primo ... Leggi su zon

