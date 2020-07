Napoli Primavera, addio Ianniello: cambia lo stadio per le gare casalinghe (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo due anni a Frattamaggiore, il Napoli Primavera è pronto a cambiare impianto per disputare le proprie gare casalinghe. Gli azzurrini hanno giocato allo stadio Pasquale Ianniello per due anni ma sembrano destinati a traslocare presso lo stadio Piccolo di Cercola, ristrutturato lo scorso anno in occasione delle Universiadi. Secondo quanto raccolto da Iamnaples, il club azzurro starebbe trattando con l’Ati, società che si sta occupando dei lavori di adeguamento della struttura, che sarà in erba sintetica. I lavori dovrebbero terminare per metà settembre, in tempo per l’inizio del Campionato Primavera 2020/2021. L'articolo ... Leggi su anteprima24

