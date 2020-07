Napoli, Gattuso: “Vittoria importante perchè ci fa lavorare meglio” (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel post gara di Napoli-Udinese, Rino Gattuso ha commentato la vittoria per 2-1 degli azzurri arrivata nel finale di gara grazie a una perla di Matteo Politano. Le sue parole in conferenza stampa: “Abbiamo giocato con una squadra che si è difesa bene, squadra molto fisica, abbiamo fatto delle buone trame di gioco, siamo stati sempre nella loro metà del campo, sono venuti giù e abbiamo preso gol, questo mi fa arrabbiare. Vittoria importante perchè ci fa lavorare meglio. Goal presi? Non penso sia una mancanza di equilibrio, c’è sfortuna perché arrivano al tiro una volta e fanno goal. La cosa mi preoccupa, ma questo non è calcio, è un altro sport. Giocare ogni tre giorni, senza tifosi non è ... Leggi su anteprima24

