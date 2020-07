Nantes, l'incendio alla cattedrale è doloso. "Tre inneschi", una pista sconvolgente (Di domenica 19 luglio 2020) C'è chi voleva distruggere col fuoco la cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes, tempio cattolico in stile gotico. Se sia stato un piromane o un terrorista, gli inquirenti che hanno aperto un'indagine sul rogo, divampato ieri mattina, non lo sanno ancora. Ma di una cosa sono sicuri: l'incendio è doloso e lo dimostrano i tre inneschi ritrovati fra la cenere: uno a livello del grande organo, uno a destra e uno a sinistra della navata, stando a quanto riferisce il procuratore della città, Pierre Sennès. Proprio il grande organo, risalente al 17esimo secolo è rimasto fortemente danneggiato e si teme che sia stato completamente distrutto. «La piattaforma su cui si trova è ... Leggi su liberoquotidiano

