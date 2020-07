Nadal ‘fai da te’: Rafa campione immenso, il maiorchino pulisce il campo da gioco [VIDEO] (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo lo stop a causa dell’emergenza coronavirus i campioni di tennis sono tornati finalmente in campo tra interessanti sfide ed intensi allenamenti. Rafa Nadal non ha ancora sfidato suoi colleghi ma si allena con frequenza per non farsi cogliere impreparato al riento in campo. Non solo ditti e rovesci per il maiorchino: Nadal, infatti, pensa anche alla cura del campo. Il campione spagnolo, amante della terra, ha dimostrato ancora una volta cosa vuol dire essere un campione, non solo in campo: concentrazione anche per pulire l terreno di gioco. Un grande insegnamento per tutti i giovani: Nadal ha infatti dimostrato che nonostante il successo bisogna rimanere con i piedi per ... Leggi su sportfair

