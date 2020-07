Musumeci: «In Sicilia l’80% dei dipendenti regionali si gratta la pancia dalla mattina alla sera». E i sindacati annunciano querela – Il video (Di domenica 19 luglio 2020) Durissimo affondo del governatore Nello Musumeci che, nel corso dell’evento “Giornate dell’energia”, che si è tenuto ieri a Catania, ha tuonato contro i dipendenti della Regione Siciliana dicendo: «Abbiamo 13mila dipendenti dei quali l’80% è improduttivo, ma non ditelo ai sindacati. Sono improduttivi – ha ripetuto – si grattano la pancia dalla mattina alla sera, e ora vogliono pure stare a casa con il lavoro agile. Ma se non lavorate in ufficio, come pensate di poter essere controllati a casa?». Il video sindacati sul piede di guerra Immediata la replica dei ... Leggi su open.online

