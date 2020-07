Mourinho, fin troppo ‘Special’: “Tutti pensano che io sia diverso dagli altri allenatori…” (Di domenica 19 luglio 2020) Lunga e interessante intervista rilasciata da José Mourinho, allenatore del Tottenham, ai microfoni di Sky Sports. Il mister degli Spurs ha analizzato la stagione di Premier League confidando di sentirsi spesso criticato perché guardato in modo diverso rispetto ai suoi colleghi tecnici. Insomma, di essere fin troppo 'Special'.Mourinho: "Tutti mi guardano diversamente rispetto agli altri allenatori"caption id="attachment 741477" align="alignnone" width="473" Mourinho (Getty Images)/caption"La gente mi guarda con occhi diversi rispetto a quelli con i quali guarda gli altri allenatori", ha detto subito Mourinho rispondendo ad una domanda sul suo rapporto con la stampa e non solo. "Non leggo molto i giornali, ma lo capisco dalle domande che mi ... Leggi su itasportpress

