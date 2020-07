Motomondiale, frattura all’omero per Marquez, necessario l’intervento (Di domenica 19 luglio 2020) JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez sarà costretto a operarsi dopo la caduta nel corso del Gran Premio di Spagna di MotoGP che ha comportato conseguenze fisiche serie per il campione del mondo in carica. Lo spagnolo ha riportato la frattura totale dell’omero senza dislocamento e verrà operato martedì 21 luglio presso l’Hospital Universitari Dexeus dal dottor Xavier Mir. Da valutare l’eventuale interessamento del nervo radiale, come spiega il dottore della clinica mobile del Motomondiale Angel Charte: “Si tratta di un trauma diretto al braccio destro con frattura totale dell’omero, anche se non c’è un dislocamento. La frattura è molto vicina a un nervo – ha spiegato il medico – non siamo in ... Leggi su ildenaro

