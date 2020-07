MotoGp, Spagna: Marquez sulla ghiaia, rimane nelle retrovie (Di domenica 19 luglio 2020) JEREZ - Colpo di scena a pochi giri dal via del Gp di Spagna, a Jerez. Marc Marquez ha commesso un errore ed è finito sulla ghiaia. Tenendo dritta la moto, il pilota spagnolo campione del mondo in ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : ARRIVA ARRIVA IL DIABLO: POLE POSITION! ?? Concluse le prime qualifiche della #MotoGP 2020 ?? Prima fila n°100 per… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Il consumo delle gomme non dipende dal mio stile di guida' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - SkySportMotoGP : Dominio assoluto di Marini in #Moto2 a Jerez? ? Caduta per Bezzecchi ? 1????? @Luca_Marini_97 2????? #Nagashima (+1.2… - gemin_steven98 : RT @SkySportMotoGP: Prima vittoria in carriera per il DIABLO!! ? Caduta e infortunio per Marquez Che bagarre per il podio! ? 1????? @FabioQ20… - DelbonoRoberto : RT @SkySportMotoGP: Prima vittoria in carriera per il DIABLO!! ? Caduta e infortunio per Marquez Che bagarre per il podio! ? 1????? @FabioQ20… -