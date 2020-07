MotoGp Spagna, infortunio Marquez: frattura all’omero, sarà operato martedì (Di domenica 19 luglio 2020) Arrivano brutte notizie per il sei volte campione del mondo di MotoGp, Marc Marquez. Il pilota spagnolo durante il Gp di Jerez che ha inaugurato la stagione, si è reso protagonista di una violenta caduta riportando la frattura dell’omero del braccio destro. Inevitabile l’operazione che si terrà martedì a Barcellona. Non si esclude, però, l’interessamento del nervo radiale che allungherebbe i tempi del recupero. La conferma arriva dai medici della MotoGp, Mir e Chart, dopo gli esami di rito alla clinica mobile: “Il pilota resterà in osservazione qualche ora e nella giornata di domani dovrebbe essere trasferito a Barcellona per l’operazione. L’osso andrà rimesso a posto e ci potrebbe essere anche un problema al nervo radiale: andrà ... Leggi su sport.periodicodaily

