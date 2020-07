MotoGp, Quartararo incredulo: “il giorno più bello della mia vita. Marquez? Spero stia bene” (Di domenica 19 luglio 2020) Prima vittoria in carriera per Fabio Quartararo, un giorno questo che rimarrà scolpito nella sua memoria per sempre. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota francese non lascia scampo ai propri rivali e taglia per primo il traguardo, esprimendo la propria euforia nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “è tanto difficile da pensare che abbiamo vinto questa gara, tanto caldo e il grip era molto diverso da ieri. E’ stata una gara molto difficile, quando le due Ducati mi hanno sorpassato ho temuto molto. Son risalito piano piano, non è stato facile e alla fine è stato complicato rimanere concentrati. E’ sicuramente il giorno più bello della mia vita, mancava solo la mia famiglia qui. E’ strano essere senza di loro e senza il ... Leggi su sportfair

