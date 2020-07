MotoGp, Puig svela le condizioni di Marc Marquez: “potrebbe avere alcune fratture, i medici lo stanno visitando” (Di domenica 19 luglio 2020) Un incidente tremendo, che ha fatto subito temere il peggio per Marc Marquez. Le sue smorfie di dolore non hanno regalato buone sensazioni, motivo per il quale la Honda è in trepidante attesa di capire cosa dicano i medici. Sulle condizioni del campione del mondo si è soffermato Alberto Puig, parlando ai microfoni dei media fuori dalla Clinica Mobile: “stanno cercando di capire, lo stanno visitando per capire se ci sono delle fratture. E’ meglio lasciare la parola ai medici. Ha un dolore forte al braccio, dobbiamo capire come evolverà la situazione. Non credo che lo porteremo a breve in ospedale, rimarrà qui un poco e poi i medici decideranno cosa fare. La cosa giusta ... Leggi su sportfair

