MotoGp, niente da fare per Alex Rins: lo spagnolo salta ufficialmente il Gran Premio di Jerez (Di domenica 19 luglio 2020) Ci ha provato fino all’ultimo, ma Alex Rins non potrà scendere in pista per il Gran Premio di Jerez, primo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGp. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesLo spagnolo ha riportato la lussazione della spalla destra e una frattura alla testa dell’omero dopo la caduta avvenuta in qualifica, conseguenze che non gli permetteranno di gareggiare questo pomeriggio. Il pilota della Suzuki si è presentato questa mattina in circuito, dove i medici hanno confermato il suo stato di ‘unfit’, obbligandolo a rimandare al prossimo appuntamento il suo debutto stagionale. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Suzuki sui propri canali social: “Alex Rins è ... Leggi su sportfair

