MotoGp, l’infortunio di Marc Marquez terrorizza la Honda: lo spagnolo rischia di saltare ben due gare (Di domenica 19 luglio 2020) L’infortunio di Marc Marquez è una mazzata tremenda per la Honda HRC, un colpo durissimo che potrebbe costare l’intera stagione, considerando i pochi Gran Premi inseriti in calendario. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesLo spagnolo verrà operato martedì presso la clinica Dexeus di Barcellona dall’equipe del dottor Xavier Mir, che si occuperà non solo di ridurre la frattura all’omero ma anche di valutare la presenza di danni al nervo radiale del braccio destro, vista la temporanea perdita di sensibilità alle dita della mano. Non è chiaro come interverrà il luminare spagnolo, che potrebbe inserire un chiodo oppure una placca, con conseguenze ovviamente diverse. Nel primo caso il taglio sarebbe piccolo e i tempi di recupero inferiori, ... Leggi su sportfair

