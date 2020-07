MotoGP, le prime parole di Marquez dopo l’incidente (Di domenica 19 luglio 2020) Prima la rimonta pazzesca, poi la rovinosa caduta. Il GP di Marc Marquez si è interrotto sul più bello dopo un errore dello spagnolo che lo aveva costretto a ripartire dalla 16esima posizione. Una volta agguantata la terza piazza infatti, un high-side ha sbalzato il pilota che si è procurato la frattura completa dell'omero.LE prime parole DI Marquezcaption id="attachment 994429" align="alignnone" width="238" Screenshot Instagram Marquez/captiondopo poche ora dalla caduta, il Cabroncito ha postato sulla sua pagina Instagram una foto con il braccio ingessato e un messaggio per i suoi tifosi: "Qualche volta le cose non vanno proprio come ti aspetti. Tuttavia, la cosa più importante è alzarsi e andare avanti. Spero vi sia piaciuto il ... Leggi su itasportpress

