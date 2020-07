MotoGp – Infortunio Marquez, il messaggio social di Marc: “l’importante è rialzarsi, tornerò più forte di prima” (Di domenica 19 luglio 2020) Prima gara della stagione 2020 di MotoGp amara per Marc Marquez. Il pilota spagnolo, dopo uno strepitoso tentativo di rimonta, è caduto nel finale della gara di Jerez procurandosi la frattura dell’omero del braccio destro, con un possibile interessamento del nervo radiale. Il campione del mondo sarà operato martedì 21 luglio a Barcellona e dovrà saltare il prossimo GP dell’Andalusia (che si svolgerà dal 24 al 26 luglio sempre a Jerez), in attesa che vengano confermati i tempi di recupero. Su Instagram Marquez ha comunque voluto dare un messaggio di speranza ai fan: “qualche volta le cose non vanno proprio come ti aspetti. Tuttavia, la cosa più importante è alzarsi e andare avanti. Spero vi sia piaciuto il ritorno alle corse! ... Leggi su sportfair

