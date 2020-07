MotoGP, Gran Premio di Jerez: vince Quartararo, male Rossi e Marquez (Di domenica 19 luglio 2020) MotoGP, si è concluso il primo appuntamento stagionale a Jerez. Trionfa Quartararo, che trova la sua prima vittoria in carriera. male Rossi e Marquez Dopo lunghissimi mesi di attesa, finalmente i piloti di MotoGP sono scesi in pista per il primo Gran Premio stagionale a Jerez. Non sono certamente mancate le sorprese, con i protagonisti … L'articolo MotoGP, Gran Premio di Jerez: vince Quartararo, male Rossi e Marquez proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

