MotoGp | Gp Spagna | Marine Le Pen si complimenta con Fabio Quartararo per il successo

Quest'oggi si è disputata il primo Gran Premio Stagionale di MotoGp 2020 in quel di Jerez de la Frontera, su un tracciato molto caro al campione del mondo in carica Marc Marquez che, però, è caduto due volte, riportando uno zero in classifica e, soprattutto un frattura dell'omero. A prendersi la scena, dunque, è stato il giovane francese Fabio Quartararo che, a bordo della sua Yamaha Petronas, è riuscito a conquistare la sua prima vittoria in carriera nella classe regina davanti a Maverick Vinales e Andrea Dovizioso. Anche Marine Le Pen, attraverso il proprio profilo Twitter, si è complimentata con il pilota per il grande successo: "Complimenti a Fabio Quartararo, primo pilota francese a ..."

