MotoGP, GP Spagna Jerez 2020: rovinosa caduta di Marc Marquez, vanificata la rimonta (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Clamoroso colpo di scena a 4 giri dalla fine del GP di Spagna 2020 a Jerez, dove Marc Marquez è caduto rovinosamente ed è stato costretto al ritiro. Oltre al danno anche la beffa per lo spagnolo, che dopo una splendida rimonta che lo aveva visto risalire dalla sedicesima posizione fino al terzo posto, non è riuscito a dar continuità ad una prestazione notevole. La sensazione, anche dalle smorfie di dolore di Marquez, è che la caduta sia stata particolarmente dolorosa ma anche che l’infortunio al polso possa essere piuttosto serio. Di seguito il VIDEO dell’accaduto. Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ARRIVA ARRIVA IL DIABLO: POLE POSITION! ?? Concluse le prime qualifiche della #MotoGP 2020 ?? Prima fila n°100 per… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Il consumo delle gomme non dipende dal mio stile di guida' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - SkySportMotoGP : Dominio assoluto di Marini in #Moto2 a Jerez? ? Caduta per Bezzecchi ? 1????? @Luca_Marini_97 2????? #Nagashima (+1.2… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: #Moto2, GP Jerez in Spagna: Marini vince su Nagashima e Martin. Out Bezzecchi #SkyMotori #SkyMotoGP #SpanishGP https:/… - _hedaleksa : RT @SkySportMotoGP: Prima vittoria in carriera per il DIABLO!! ? Caduta e infortunio per Marquez Che bagarre per il podio! ? 1????? @FabioQ20… -