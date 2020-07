MotoGp Gp Spagna, Alex Marquez: “Marc? Sensazioni non positive, ma tornerà più forte” (Di domenica 19 luglio 2020) Quest’oggi a Jerez de la Frontera è andato in scena il primo Gran Premio stagionale di MotoGp 2020, che ha visto come grandi protagonisti Fabio Quartararo e Marc Marquez. Il francese ha conquistato il suo primo successo in carriera nella classe regina, mentre lo spagnolo caduto dopo una fantastica rimonta, riportando la frattura dell’omero. Il fratello minore e compagno di squadra del Cabroncito, Alex Marquez, al termine della gara ha parlato dell’incidente di Marc a ‘Motorsport.com’: “Le Sensazioni non sono positive e sa di essersi fatto male veramente, non è ottimista. Speriamo che il tempo di recupero sia più breve possibile, ma ora non si sa. Ciò che lo fa arrabbiare, è che già aveva il podio. Voleva ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Il consumo delle gomme non dipende dal mio stile di guida' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - SkySportMotoGP : ARRIVA ARRIVA IL DIABLO: POLE POSITION! ?? Concluse le prime qualifiche della #MotoGP 2020 ?? Prima fila n°100 per… - SkySportMotoGP : Prima vittoria in carriera per il DIABLO!! ? Caduta e infortunio per Marquez Che bagarre per il podio! ? 1?????… - sportface2016 : #MotoGp #SpanishGP, Alex #Marquez parla dell'infortunio riportato dal fratello Marc - Agenzia_Ansa : #Motogp per @marcmarquez93 caduta choc GUARDA IL VIDEO a #Jerez trionfa @FabioQ20 #ANSA -