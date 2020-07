MotoGp, giornata da incubo per la Honda: frattura anche per Crutchlow e operazione obbligatoria (Di domenica 19 luglio 2020) Una giornata da incubo per la Honda, costretta a perdere due dei propri piloti per infortunio nella domenica di Jerez. Oltre a Marc Marquez, fratturatosi l’omero in seguito a una caduta avvenuta a due giri dalla fine del Gran Premio, anche Cal Crutchlow dovrà finire sotto i ferri dopo la scivolata del warm-up. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl britannico si era recato in ospedale in mattinata, ma gli esami non avevano evidenziato particolari problemi a parte una commozione cerebrale che ha richiesto il riposo assoluto del pilota e dunque la sua esclusione per la gara. Dopo il GP però Crutchlow è tornato in ospedale e i nuovi controlli hanno fatto emergere una frattura allo scafoide sinistro, che obbligherà Cal a ... Leggi su sportfair

