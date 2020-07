MotoGP, frattura dell’omero per Marc Marquez. Il video della caduta (Di domenica 19 luglio 2020) Brutto infortunio per Marc Marquez nel GP di Spagna. frattura dell’omero e operazione a Barcellona. JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) – Brutto infortunio per Marc Marquez nel GP di Spagna. Il campione del mondo si è fratturato l’omero dopo la seconda caduta nell’appuntamento di Jerez de la Frontera. Il pilota della Honda sarà operato martedì 21 luglio 2020 a Barcellona con l’obiettivo di rientrare subito in pista il prossimo weekend dove è in programma il secondo appuntamento a Jerez de la Frontera. Difficile, in questo momento, ipotizzare una sua presenza con i dubbi che saranno sciolti solamente a poche ore dall’inizio delle prove libere. Una caduta che rischia di ... Leggi su newsmondo

SkySportMotoGP : ? ULTIM’ORA MOTOGP ? Frattura all’omero per Marc Marquez: lo spagnolo operato martedì a Barcellona #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ? La caduta di #MM93 a Jerez quando era in piena rimonta ? Lo spagnolo ha riportato una frattura all'omero e verrà… - Eurosport_IT : Il campione in carica è OUT! Marc Marquez dovrà operarsi dopo la brutta caduta nel finale della prima gara della st… - momperiglia : RT @unfair_play: Frattura all'omero per Marquez. Ora Hamilton è il favorito anche per la MotoGP. #Marquez #MotoGP - OA_Sport : MotoGP, Cal Crutchlow si opera: frattura allo scafoide sinistro -