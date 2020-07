MotoGP: frattura all’omero destro per Marc Marquez, lunedì probabile operazione a Barcellona (Di domenica 19 luglio 2020) frattura all’omero destro per Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta durante il Gran Premio di Spagna, valevole per il Mondiale 2020 di MotoGP. Ad affermarlo sono i dottori della MotoGP Mir e Charte. “Il pilota resterà in osservazione qualche ora e nella giornata di domani dovrebbe essere trasferito a Barcellona per l’operazione – hanno affermato i due medici -. L’osso andrà rimesso a posto e ci potrebbe anche essere un problema al nervo radiale: andrà valutato, perché non ne siamo certi. Tempi di recupero? È ancora troppo presto per dirlo“. Leggi su sportface

sportface2016 : #MotoGP #SpanishGP - Frattura dell'omero destro per Marc #Marquez - DamianoOrsi1 : RT @toMMilanello: ?? BREAKING #MotoGP - #SpanishGP Frattura diafisiale trasversale dell’omero destro per Marc #Marquez. Esclusi traumi cere… - Sicilianodoc7 : RT @tuttosport: #MotoGp #Spagna, #Marquez: frattura omero, necessario intervento ???? - RConte90 : RT @TMW_radio: ??????ULTIM'ORA #MotoGP?????? Frattura all'omero per Marc #Marquez dopo la brutta caduta nello #SpanishGP. Possibile operazione… - francis_welcome : #Marquez ha riportato una frattura all'omero e non viene esclusa una lesione al nervo radiale. #MotoGP -