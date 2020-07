MotoGp – Errore di Marc Marquez, lo spagnolo va sulla ghiaia e arretra al 16° posto: il Gran Premio di Spagna LIVE (Di domenica 19 luglio 2020) Finalmente si comincia, il Mondiale 2020 di MotoGp scatta ufficialmente con lo spegnimento dei semafori sul circuito di Jerez, dove va in scena il Gran Premio di Spagna Red Bull. Spettacolo ed emozioni sul tracciato spagnolo, dove Fabio Quartararo parte dalla pole position per andare a caccia della sua prima vittoria in classe regina. Non sarà facile però tenere a bada Viñales e Marc Marquez, pronti ad azzannarlo fin dai primi metri di gara. Il Gran Premio di Spagna LIVE: Giro 7/25 – Vinales in testa davanti a Quartararo e Miller, alle spalle dell’australiano Bagnaia e Dovizioso. Valentino Rossi naviga all’ottavo posto, ... Leggi su sportfair

