MotoGp, Dovizioso si gode il podio ma non si nasconde: “siamo lenti, la velocità di Marquez è disarmante” (Di domenica 19 luglio 2020) Un podio quasi insperato per Andrea Dovizioso e la Ducati, un terzo posto davvero esaltante per il forlivese, riuscito a sfruttare al massimo la caduta di Marc Marquez per ottenere un buon bottino di punti. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesQuesto risultato però non cancella le difficoltà della DesmosediciGP, come ammesso dallo stesso Dovi ai microfoni di Sky Sport: “mi aspettavo di essere là davanti, ma in gara sono andato peggio di quanto speravo. Eravamo un gruppone, ho usato la testa e sono rimasto calmo. Non sono riuscito mai ad andare forte, grazie al lavoro fatto a casa in queste due settimane siamo riusciti a prenderci il podio. Abbiamo fatto un gran lavoro, non eravamo veloci ma siamo arrivati lassù. La temperatura era molto alta, sono arrivato alla fine con poche energie. La ... Leggi su sportfair

