MotoGP, alle 14 il via del GP di Spagna: sfida a tre per la vittoria? (Di domenica 19 luglio 2020) MotoGP, GP di Spagna: Marquez, Quartararo e Vinales grandi favoriti per la vittoria finale. JEREZ DE LA FRONTERA (Spagna) – alle 14 il via del GP di Spagna, primo appuntamento con il Mondiale di MotoGP. Possibile sfida a tre per la vittoria, ma attenzione alle sorprese. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

9.02 Si comincia alle 9.20 con il warm-up del GP di Spagna. 14.58 In chiave gara Marquez resta favorito, ma Vinales e Quartararo possono impensierirlo. Proverà a farsi vedere, almeno nei primi giri, B ...

MotoGP in Spagna, Valentino Rossi: “Non riesco ad essere veloce con queste gomme”

Il campionato di Valentino Rossi riparte da Jerez de la Frontera e dall'undicesimo posto in griglia di partenza: un risultato che è al di sotto delle aspettative del paddock del ‘Dottore'. A margine d ...

