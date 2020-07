MotoGP 2020: il calendario, i piloti e come vederlo in tv (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo la falsa partenza del Qatar, dove lo scorso 8 marzo hanno corso solo Moto2 e Moto3, anche il MotoGP è finalmente pronto a scattare per il Mondiale 2020. Dall’ultima gara a Valencia (17 novembre 2019) è passata un’eternità: otto mesi, 245 giorni di attesa. Il tema dominante è sempre lo stesso: chi riuscirà a fermare Marc Marquez? Il campione spagnolo a 27 anni punta al suo nono titolo mondiale, e lo fa con numeri impressionanti: sei titoli conquistati in MotoGP negli ultimi sette anni, di cui quattro consecutivi. Da anni è il dominatore assoluto, lui e la sua Honda sono i grandi favoriti anche per questa stagione. AUTO: FEB 09 MotoGP - Sepang MotoGP TestIl campione del Mondo Marc MarquezIcon SportswireDa capire con che umore il campione ... Leggi su gqitalia

SkySportMotoGP : ARRIVA ARRIVA IL DIABLO: POLE POSITION! ?? Concluse le prime qualifiche della #MotoGP 2020 ?? Prima fila n°100 per… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Il consumo delle gomme non dipende dal mio stile di guida' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - SkySportMotoGP : DIABLO ON FIRE ?? Prima Pole position 2020 per @FabioQ20! 100^ prima fila per #MM93 e ottimo 4° posto per… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Spagna 2020 in DIRETTA: warm-up e gara alle 9.20 e 14.00 - OA_Sport : MotoGP oggi, GP Spagna 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8 -