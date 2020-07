Moto2, la bandiera italiana sventola alta a Jerez: Luca Marini si prende di forza il GP di Jerez (Di domenica 19 luglio 2020) sventola alto il tricolore a Jerez, merito di Luca Marini che si impone d’autorità al termine del Gran Premio di Jerez. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota dello Sky Racing Team VR46 non lascia scampo ai rivali, prendendosi il primo successo di questa particolare stagione, facendo risuonare così l’inno italiano nell’autodromo spagnolo. Felice e soddisfatto nel parco chiuso anche Valentino Rossi, accorso per celebrare e abbracciare il fratello autore di una gara perfetta. Sul secondo gradino del podio si piazza il giapponese Nagashima, mentre deve accontentarsi del terzo posto Jorge Martin. Quarto posto per Sam Lowes, seguito da Canet e Syahrin. Ottavo Baldassarri davanti a Bastianini, solo undicesimo Manzi che ... Leggi su sportfair

