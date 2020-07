Morto Silvio Marzolini, tecnico del Boca Juniors di Maradona (Di domenica 19 luglio 2020) All’età di 79 anni è Morto Silvio Marzolini, storico calciatore dell’Argentina e tecnico del Boca Juniors con il quale Maradona vinse lo scudetto All’età di 79 anni si è spento Silvio Marzolini a seguito di una lunga convivenza con un tumore. L’uomo ha fatto la storia del calcio in Argentina. E’ stato infatti il tecnico … L'articolo Morto Silvio Marzolini, tecnico del Boca Juniors di Maradona proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Dalla_SerieA : Morto Silvio Marzolini, il tecnico con cui Maradona vinse il primo titolo al Boca - - zazoomblog : Boca Juniors morto Silvio Marzolini. Maradona: “Grande calciatore e allenatore” - #Juniors #morto #Silvio… - sportface2016 : È morto Silvio #Marzolini all'età di 79 anni, miglior terzino sinistro della storia argentina - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Idolo del @BocaJrsOficial e @Argentina addio Marzolini - silvio_lulaj99 : @MM_NZ_N @macho_morandi Eh ma il 'momento' si sta prolungando da un po' e si protrarrà in futuro vista la capacità… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Silvio

È stato il tecnico con cui un giovane Diego Armando Maradona ha vinto il suo primo titolo. E per gli argentini, soprattutto, è stato il miglior terzino sinistro di sempre, l’equivalente del nostro Gia ...Non so se sia più stucchevole la Berlusoneide, diciamo così, prodotta dalla raccolta delle firme per la nomina di Silvio Berlusconi, appunto, a senatore a vita come riparazione della sua condanna def ...