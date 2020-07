Morto il bimbo finito sott’acqua nella piscina a Brescia (Di domenica 19 luglio 2020) E’ Morto il bambino annegato nella piscina comunale di Brescia nel pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo si e’ sentito male dopo essersi tuffato in acqua ed e’ stato subito soccorso dai bagnini che hanno provato a rianimarlo. Inutile la corsa al pronto soccorso degli Spedali civili dove il bambino, 7 anni di origini straniere, e’ deceduto. La procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per chiarire se la morte poteva essere evitata.L'articolo Morto il bimbo finito sott’acqua nella piscina a Brescia Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

antonie85321896 : RT @LaStampa: Il piccolo è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni già critiche. - __Simo95__ : @Ma_Do_Sd @pwiehdbznavdgej Simoncelli aveva già firmato con la honda è morto e hanno preso Marquez è tutto molto se… - Today_it : Bimbo di due anni muore investito dall'auto guidata dal padre - danieledvpd : RT @LaStampa: Il piccolo è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni già critiche. - ladyrosmarino : RT @LaStampa: Il piccolo è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni già critiche. -