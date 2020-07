Morto Haruma Miura: aveva 30 anni l’attore de “L’attacco dei giganti” (Di domenica 19 luglio 2020) Ad appena 30 anni è Morto l’attore Haruma Miura, protagonista de “L’attacco dei giganti”. Star del cinema e della televisione giapponese, è stato ritrovato dal manager. Forse suicidio. Non rispondeva alle chiamate, non si era presentato al lavoro e la sua assenza assieme al suo silenzio facevano preoccupare. A svelare la tragica realtà è stato il manager dell’attore Haruma Miura, protagonista de “L’attacco dei giganti” che ha ritrovato il suo cliente Morto nel suo appartamento. Stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di suicidio. Indagini in corso per chiarire i moventi dell’estremo gesto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caso escort di Modica, parla ... Leggi su bloglive

