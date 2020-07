Morta Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai aveva 97 anni. Fu editrice del Corriere negli anni ’70 (Di domenica 19 luglio 2020) Una vita tra cultura e ambiente. Fondò nel 1975 il Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano. Il presidente Andrea Carandini: «Si era riservata la delega per l’Ambiente, preoccupata per la salute della natura e dell’uomo» Leggi su corriere

repubblica : E' morta Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai [aggiornamento delle 11:07] - repubblica : ?? È morta Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai - fattoquotidiano : Giulia Maria Crespi, morta l’imprenditrice che ha fondato il Fai: aveva 97 anni - OhWhatFun__ : RT @repubblica: E' morta Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai [aggiornamento delle 11:39] - Affaritaliani : Lutto, è morta Giulia Maria Crespi: è stata la fondatrice del Fai -