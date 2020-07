Morta a 97 anni Giulia Maria Crespi: aveva fondato il FAI (Di domenica 19 luglio 2020) Maria Giulia Crespi è Morta nella mattinata di oggi. La donna aveva 97 anni ed è stata la fondatrice del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. aveva 97 anni e il suo grande contributo per l’ambiente, l’arte e la cultura italiana lo ha portato fondando il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, associazione di salvaguardia di location dalla grande importanza storica e culturale italiana. L’imprenditrice era discendente di una famiglia di cotonieri lombardi e nel 2003 fu nominata Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto Haruma Miura, star della tv e del cinema giapponese Articolo in aggiornamento Questo articolo ... Leggi su bloglive

Maria Giulia Crespi è morta nella mattinata di oggi. La donna aveva 97 anni ed è stata la fondatrice del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Aveva 97 anni e il suo grande contributo per l'ambiente, ...