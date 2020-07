Monaco, esonerato l’allenatore Robert Moreno. Club pensa a Niko Kovac (Di domenica 19 luglio 2020) Il Monaco ha deciso di esonerare ufficialmente il proprio allenatore Robert Moreno. L'ex commissario tecnico della Nazionale spagnola ha guidato i biancorossi per tredici partite ottenendo 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.L'EREDE DAL BAYERNcaption id="attachment 885231" align="alignnone" width="594" Kovac (Getty images)/captionIl Club ha deciso di non riconfermare il tecnico dopo una serie di risultati poco convincenti, e ha già individuato il suo erede in Niko Kovac, ex allenatore di Bayern Monaco e Eintracht Francoforte. In Bundesliga l'allenatore croato ha collezionato 58 vittorie, 25 pareggi e 38 sconfitte.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/AS Monaco/status/1284835618166640642" ... Leggi su itasportpress

IlBlogdiAndy : #Ligue1 @AS_Monaco esonerato l'allenatore #Moreno Robert - sportli26181512 : Monaco, UFFICIALE: esonerato Robert Moreno: La notizia era nell'aria, ora è anche... - Daniele82529070 : Robert Moreno esonerato dal Monaco, al suo posto Robert Kovac - corradone91 : Il #Monaco esonera #RobertMoreno, ex ct della Spagna che era arrivato nel Principato a gennaio: il ds Paul… - sportface2016 : Cambio in panchina per il Monaco -