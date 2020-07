Modica: Escort positiva al coronavirus, il sindaco lancia l’appello (Di domenica 19 luglio 2020) A Modica, comune della provincia di Ragusa, una Escort positiva al coronavirus: il sindaco lancio l’appello agli abitanti del posto. Siamo in Sicilia, esattamente a Modica, comune con poco più di 50.000 abitanti nel ragusano. Il fatto è singolare e del tutto sconcertante, soprattutto per i risvolti che avrà in futuro. La protagonista in questione è una donna, Escort di mestiere. E fino a qui nulla da eccepire o da dire. Il problema è il coronavirus: la ragazza in questione, rimasta nell’anonimato, pochi giorni fa è risultata positiva al test anti Covid-19. L’altro problema è quello dei rapporti: la donna ha “frequentato” il paese per ben due settimane. ... Leggi su bloglive

