Modena, 15enne molestata. Il prete: “Come mai lei era online a tarda sera?” (Di domenica 19 luglio 2020) Chi l’ha visto, molestie sessuali a Finale Emilia: la frase indelicata di Don Daniele, interviene in difesa la Curia Il programma “Chi l’ha visto” ha fatto luce sullo scandalo relativo a molestie sessuali a Finale Emilia, in provincia di Modena: un uomo di 37 anni, parte del coro della chiesa, ha adescato tramite social una ragazza di 15 anni, facendo apprezzamenti sessuali e inviandole messaggi indecenti, con tanto di fotografie compromettenti allegate. La ragazza, spaventata, lo ha raccontato alla madre a e la donna, capita l’identità del molestatore, ha deciso di contattarlo. L’uomo di 37 anni è scomparso nel nulla, lasciando il catechismo e il centro estivo, per poi fare ritorno nel coro quattro mesi dopo. Nel frattempo, la madre della ragazza ha informato il parroco della chiesa, soprattutto dopo aver scoperto che ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Modena 15enne CARABINIERI DI MODENA: SPACCIATORE MINACCIA UN 15ENNE, ARRESTATO Tvqui Nonantola, minaccia minore che ha venduto droga per lui, arrestato

L'uomo, 27enne ghanese, aveva preso di mira anche la mamma del 15enne, dicendo che li avrebbe ammazzati. All'origine delle minacce 5 grammi di cocaina Cinque grammi di cocaina che un 27enne ghanese av ...

Cede droga a un ragazzino "Paga oppure ti uccido"

"Se non mi dai i soldi ammazzo te e pure tua madre". Aveva ceduto una dose di cocaina ad un ragazzino di 15 anni di Nonantola poi lo ha perseguitato. Dal giorno dello ‘scambio’ lo spacciatore, un 27en ...

L'uomo, 27enne ghanese, aveva preso di mira anche la mamma del 15enne, dicendo che li avrebbe ammazzati. All'origine delle minacce 5 grammi di cocaina Cinque grammi di cocaina che un 27enne ghanese av ..."Se non mi dai i soldi ammazzo te e pure tua madre". Aveva ceduto una dose di cocaina ad un ragazzino di 15 anni di Nonantola poi lo ha perseguitato. Dal giorno dello ‘scambio’ lo spacciatore, un 27en ...