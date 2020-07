Milik Juventus, contatto tra l’agente e il Napoli: presentata l’offerta (Di domenica 19 luglio 2020) Milik Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso puntano a un rinforzo di spessore per il reparto offensivo. Il primo nome è Milik del Napoli. Dalla stampa partenopea arrivano nuovi sviluppi sull’affare: il procuratore del giocatore presenta l’offerta della Juve. I dettagli. Milik Juve: l’offerta presentata al Napoli Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Il Mattino” Ramadani, agente del centravanti polacco, avrebbe fatto recapitare alla dirigenza capitanata da De Laurentiis la proposta bianconera: 30 milioni cash. Leggi anche: Higuain Juventus, spunta il possibile scambio con l’Inter Un’offerta che al momento ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : CdS: 'E' Zapata l’obiettivo numero uno di Paratici. Colpo di scena in casa Juventus, il calciomercato si infiamma e… - 100x100Napoli : Milik-Juventus, Bernardeschi e Pellegrini le uniche contropartite gradite al Napoli - MaglieCalcio13 : RT @forumJuventus: CdS: 'E' Zapata l’obiettivo numero uno di Paratici. Colpo di scena in casa Juventus, il calciomercato si infiamma e ques… - MondoNapoli : Juventus fissa le due contropartite per Milik: i dettagli - - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: CdS: 'E' Zapata l’obiettivo numero uno di Paratici. Colpo di scena in casa Juventus, il calciomercato si infiamma e ques… -